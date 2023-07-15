الحرائق تجتاح كاليفورنيا

رجال الإطفاء في كاليفورنيا يعملون على اخماد النيران في وادي مورينو في مقاطعة ريفرسايد. وكان عشرات الملايين من الأمريكيين يواجهون موجة حر قوية أمس امتدت من كاليفورنيا إلى تكساس، ومن المتوقع أن تصل درجة الحرارة ذروتها في نهاية هذا الأسبوع. "الفرنسية"