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أحداث في صور

الحرائق تجتاح كاليفورنيا

الحرائق تجتاح كاليفورنيا

الحرائق تجتاح كاليفورنيا

الحرائق تجتاح كاليفورنيا

الحرائق تجتاح كاليفورنيا

"الاقتصادية" من الرياض

رجال الإطفاء في كاليفورنيا يعملون على اخماد النيران في وادي مورينو في مقاطعة ريفرسايد. وكان عشرات الملايين من الأمريكيين يواجهون موجة حر قوية أمس امتدت من كاليفورنيا إلى تكساس، ومن المتوقع أن تصل درجة الحرارة ذروتها في نهاية هذا الأسبوع. "الفرنسية"

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سمات

كاليفورنيا أمريكا الحرائق

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