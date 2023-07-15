المطر والضباب وانخفاض درجات الحرارة تدفع المصطافين للسياحة في الباحة

تناغمت أجواء الباحة بلطفها بين المطر والضباب وانخفاض نسبي في درجات الحرارة، حيث رسمت لوحات من الجمال دفعت الأهالي والزوار والمصطافين للخروج والتنزه في مختلف متنزهات المنطقة, وحرص الكثير من الأهالي والزوار على قضاء أوقات ممتعة في تلك المتنزهات وسط منظومة من الخدمات المتكاملة من جميع الجهات.

وبحسب "واس"، يعد الضباب ظاهرة طبيعية تتمثل في سحاب منخفض قريب من سطح الأرض غالبا ما يكون من نوع الرهل، وهو عبارة عن قطرات مائية عالية في الهواء تحدث نتيجة تكاثف بخار الماء قرب سطح الأرض وتختلف درجته باختلاف الكثافة، حيث إنه كلما زادت كثافة البخار كان الضباب أشد كثافة.

ويحدث في المناطق الجبلية؛ ومنها منطقة الباحة لتأثير هذه المناطق على حدوث الضباب لأن درجة الحرارة في المناطق الجبلية تكون أقل عن المناطق المنخفضة؛ الأمر الذي يزيد من تكثف الهواء وهو ما يحدث الضباب في تلك المناطق.

وما زالت التقارير الصادرة عن المركز الوطني للأرصاد تظهر أن هناك تشكيلات من السحب المنخفضة والمتوسطة على مناطق جنوب وغرب المملكة مع فرصة لظهور السحب الركامية الرعدية الممطرة على مرتفعات منطقة الباحة والمناطق الجبلية المجاورة لها؛مما يمكن هطول الأمطار وظهور سحب الضباب على المنطقة.