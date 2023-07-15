ارتفاع تكاليف السكر يهدد بزيادة الأسعار في أوروبا

قد يضطر المستهلكون في أوروبا قريبا إلى دفع مزيد من الأموال نظير الحلوى، حيث تؤدي موجات الحر الصيفية إلى ارتفاع أسعار السكر.

ويتفاوض مشترو ومنتجو السكر حاليا بشأن عقود موسم الحصاد 2023 - 2024 ، الذي يبدأ في أكتوبر. وتشير مصادر مطلعة إلى أسعار بواقع من ألف يورو للطن، أي أكثر من ضعف ما كانت عليه منتصف العام الماضي.

ويعطي التراجع في إنتاج السكر العام الماضي بسبب الجفاف لمحة عما قد يكون عليه الوضع حال تكرر الوضع.

وتراجع إنتاج السكر للموسم الحالي 2022 - 2023 بواقع 12 في المائة، مقارنة بالموسم السابق، ليصل إلى 14.6 مليون طن، أي أقل من تقديرات الاتحاد الأوروبي المبدئية بنحو مليون طن.

وفي حين وفرت العقود طويلة الأجل الحماية للشركات الكبيرة -وبالتالي المستهلكين- ضد الزيادات الكبيرة في الأسعار، ارتفعت الأسعار في السوق الفورية بواقع 58 في المائة منذ أكتوبر الماضي، مما شكل ضغطا على محلات الحلويات الصغيرة والمتوسطة الحجم.



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