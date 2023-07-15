ليفربول يعطي فابينيو الضوء الأخضر للانتقال إلى الاتحاد

ذكرت شبكة سكاي سبورتس اليوم أن ليفربول أعطى موافقة للاعب الوسط البرازيلي فابينيو للخضوع لفحص طبي بنادي الاتحاد بطل السعودية تمهيدا لانتقاله مقابل 40 مليون جنيه استرليني‭ ‬(52.36 مليون دولار).

ولم يسافر فابينيو (29 عاما) مع تشكيلة ليفربول لخوض معسكر في ألمانيا استعدادا للموسم الجديد.

وانضم فابينيو إلى ليفربول من موناكو في 2018 وخاض 219 مباراة مع الفريق وتوج معه بالدوري الإنجليزي الممتاز وبدوري أبطال أوروبا ضمن ألقاب أخرى.

وتعاقد الاتحاد مع المهاجم الفرنسي كريم بنزيمة الفائز بالكرة الذهبية ومواطنه لاعب الوسط نجولو كانتي المتوج بكأس العالم.

وتشير توقعات إلى أن قائد ليفربول جوردان هندرسون (33 عاما) قد ينتقل إلى الاتفاق السعودي هذا الصيف للعمل تحت قيادة مواطنه وزميله السابق المدرب ستيفن جيرارد.

وأضافت سكاي سبورتس أن المغربي سفيان أمرابط لاعب فيورنتينا من الخيارات المطروحة لتعزيز خط وسط ليفربول بعد رحيل جيمس ميلنر وأليكس أوكسليد-تشامبرلين ونابي كيتا.

وتعاقد ليفربول مع ثنائي الوسط أليكسيس ماك أليستير الفائز بكأس العالم مع الأرجنتين وقائد المجر دومينيك سوبوسلاي لتعويض الموسم الماضي المحبط.