السعودية تفوز بذهبية كرة القدم بدورة الألعاب العربية

توج المنتخب السعودي بذهبية مسابقة كرة القدم بدورة الألعاب الرياضية الخامسة عشرة التي تختتم بالجزائر اليوم ، بعد فوزه على نظيره السوري بركلات الترجيح 3/4، في المباراة النهائية التي جمعتهما مساء الجمعة على ملعب " 19 مايو 1956" بمدينة عنابة شرقي البلاد.

وانتهت المباراة في وقتها الرسمي بالتعادل 1/1 تقدم صهيب أيمن الزيد للمنتخب السعودي الذي شارك في الدورة بمنتخب أقل من 19 عاما، في الدقيقة 11، وعدل مارديك مارديكيان، النتيجة، لسوريا في الدقيقة 45 وحاز المنتخب السوداني على المركز الثالث والميدالية البرونزية عقب تجاوزه نظيره الجزائري بركلات الترجيح 2/4 علما بأن المباراة انتهت بالتعادل 2/2