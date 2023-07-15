وزارة النفط الليبية: إغلاق حقول النفط يمكن أن يؤدي إلى إعلان القوة القاهرة

قالت وزارة النفط الليبية في ساعة متأخرة من مساء الجمعة إن إغلاق حقول النفط الليبية قد يؤدي إلى إعلان القوة القاهرة وذلك بعد يوم من إغلاق ثلاثة حقول نفط احتجاجا على خطف وزير مالية سابق.

وبحسب "رويترز" فقد عدت الوزارة أن إغلاق الحقول سيضر بتسويق النفط الليبي بشدة كما سيقوض الجهود المبذولة لاستقرار الإنتاج والتصدير.