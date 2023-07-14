وزير الاقتصاد الألماني: نقص العمالة الماهرة قضية يجب معالجتها سياسيا

حث روبرت هابيك وزير الاقتصاد الألماني ونائب المستشار الشباب، أمس على التفكير في المهن الحرفية، مطالبا أي شخص مهتم بالإسهام في الانتقال إلى الطاقة الخضراء أن يفكر في الحصول على تدريب في المهن الحرفية.وأضاف أثناء زيارته شركة بالقرب من مدينة دريسدن الألمانية "نحتاج إلى حرفيين وحرفيات لتركيب أنظمة الطاقة الشمسية، وتجديد الأسطح، وتجديد المنازل، وتركيب مضخات حرارية أو تقنيات أخرى".وأشار الوزير إلى أن الحرفيين يحظون حاليا بتقدير كبير ويزداد الطلب عليهم في ألمانيا، لكن عديدا من خريجي المدارس يقررون عدم العمل بأيديهم، وفقا لـ"الألمانية".وتعاني المهن الحرفية في ألمانيا نقصا كبيرا في المتدربين، وفي نهاية حزيران (يونيو) بلغ عدد فرص التدريب الشاغرة في هذا المجال 37 ألف فرصة تدريب.ووفقا لاتحاد الصناعات الألمانية، يعمل نحو 3.1 مليون شخص حاليا في نحو 490 ألف شركة في وظائف متعلقة بالمناخ في ألمانيا.وأكد هابيك أن الساسة أدركوا أهمية المهن الحرفية، موضحا أن نقص العمالة الماهرة في ألمانيا قضية يجب معالجتها سياسيا أيضا. بدوره قال أولاف شولتس المستشار الألماني، إن حكومته تكتسب زخما في جهودها لتحديث البلاد، والتحول إلى مصادر الطاقة المتجددة.وقال في مؤتمر صحافي أمس في برلين، إن "الهدف يظل يكمن في وقف التغير المناخي الذي يتسبب فيه الإنسان.. الاستثمارات من أجل المستقبل جارية في ألمانيا بوتيرة متسارعة بشكل كبير".وأشار شولتس إلى هدف الحكومة، المتمثل في الحصول على 80 في المائة من كهرباء البلاد عبر مصادر متجددة بحلول 2030، وأنه تم تحقيق أكثر من نصف هذه النسبة في الوقت الحالي، وفقا لمصادر في قطاع هذه الصناعة. وأكد شولتس أنه يتم توسيع شبكة الكهرباء الألمانية، وتقوم البلاد ببناء شبكة شحن للسيارات الكهربائية.وفي سياق الشأن الألماني، ذكر مكتب الإحصاء في ألمانيا أمس، أن أسعار الجملة في البلاد سجلت في يونيو الماضي أكبر تراجع لها خلال ثلاثة أعوام.وتراجعت أسعار الجملة بألمانيا خلال يونيو بنسبة سنوية بلغت 2.9 في المائة بزيادة على نسبة التراجع التي تم تسجيلها في أيار (مايو) الماضي وبلغت 2.6 في المائة.وجاءت نسبة التراجع متفقة مع التوقعات، وهذا هو أكبر تراجع في أسعار الجملة بالبلاد منذ يونيو 2020، وفقا لـ"الألمانية".وكانت أسعار المنتجات البترولية لها أكبر تأثير في انخفاض الأسعار عموما، حيث تراجعت بنسبة 22.7 في المائة.وعلى النقيض، ارتفعت أسعار الفواكه والخضراوات بنسبة 29.2 في المائة مقارنة بالعام السابق، وعلى أساس شهري، انخفضت أسعار الجملة 0.2 في المائة في يونيو بعد تراجعها بنسبة 1.1 في المائة في الشهر السابق عليه، وكان من المتوقع أن تنخفض أسعار الجملة بنسبة 1.2 في المائة.من جهة أخرى، تستعد ألمانيا لاختبار استعدادها صد هجمات إلكترونية كبيرة على الحكومة والإدارات، في محاكاة تجري في وقت لاحق من هذا العام.وقال المكتب الاتحادي للحماية المدنية والمساعدة على حالات الكوارث، أمس، إن ما لا يقل عن ثماني ولايات ألمانية فضلا عن الجيش والشرطة الاتحادية وعديد من السلطات الأخرى ستنضم إلى التمرين المقرر إجراؤه في أواخر أيلول (سبتمبر) المقبل.وقال متحدث باسم المكتب، "يركز سيناريو "لوكس 23" على تعطل الإجراءات الحكومية بسبب التعرض لهجوم إلكتروني واسع النطاق"، موضحا أن السيناريو الدقيق للتمرين، المسمى "لوكس 23"، لن يتم نشره على الملأ حتى لا تتعرض فعالية التمرين للخطر.