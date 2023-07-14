وول ستريت تفتح مرتفعة بفضل مكاسب قوية لأسهم البنوك

فتحت المؤشرات الرئيسية في بورصة وول ستريت مرتفعة اليوم الجمعة بعد أن استهل ثلاثة من أكبر البنوك في الولايات المتحدة، منهم جيه.بي مورجان تشيس وويلز فارجو، موسم إعلانات نتائج الربع الثاني بنتائج قوية.

وصعد مؤشر ​​داو جونز الصناعي عند الفتح 30.19 نقطة أو 0.09 في المائة إلى 34425.33 نقطة.

وفتح مؤشر ستاندرد اند بورز مرتفعا 4.57 نقطة أو 0.10 في المائة إلى 4514.61 نقطة، في حين زاد مؤشر ناسداك المجمع 28.09 نقطة أو 0.20 في المائة إلى 14166.66 نقطة عند الفتح.