الأسهم الأمريكية تعزز مكاسبها.. بيانات أسعار المنتجين تقفز بـ"ناسداك" 1.6%

واصلت الأسهم الأمريكية مكاسبها الأخيرة وأغلقت على ارتفاع اليوم الخميس بعدما أظهرت بيانات أن الزيادة السنوية في تضخم أسعار المنتجين الأمريكيين كانت الأصغر فيما يقرب من ثلاث أعوام.

قدمت البيانات المزيد من المؤشرات على أن ضغوط التضخم آخذة في الانحسار. وأظهر بيانات أمس الأربعاء أن أسعار المستهلكين الأمريكيين سجلت أقل زيادة سنوية لها منذ أكثر من عامين.

وساعدت البيانات في تعزيز التوقعات بأن مجلس الاحتياطي الفيدرالي سيتوقف عن رفع أسعار الفائدة بعد زيادة متوقعة بمقدار 25 نقطة أساس في وقت لاحق من هذا الشهر.

ووفقا للبيانات الأولية ارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز 37.73 نقطة أو 0.84 في المائة ليغلق عند 4509.89 نقطة، بينما ارتفع مؤشر ناسداك المجمع 219.35 نقطة أو 1.58 في المائة إلى 14138.31 نقطة.

وصعد مؤشر ​​داو جونز الصناعي 44.48 نقطة أو 0.13 في المائة إلى 34391.91 نقطة.

