11 لاعب في "روشن" يتصدرون قائمة الأغلى في آسيا .. سافيتش في القمة وميندي الحارس الأول

تصدر تسعة لاعبين من الوافدين الجديد على دوري روشن السعودي، إضافة للاعبين اثنين سابقين قائمة اللاعبين الأغلى قيمة سوقية في قارة آسيا، ويقف الصربي سيرجي سافيتش لاعب الهلال على رأس القائمة القارية، وبقيمة بلغت 50 مليون يورو (209.7 مليون ريال) إضافة لتواجده في المركز 91 على مستوى العالم، وجاء الحارس السنغالي إدوارد ميندي في المركز الـ 11 في القائمة والحارس الأعلى قيمة سوقية في القارة والـ 38 في العالم.

ويشهد الميركاتو الصيفي السعودي حراك غير مسبوق بضم أنديته لأبرز نجوم العالم وخاصة نجوم القارة الأوروبية أوصلت قيمة الدوري السعودي للمحترفين السوقية لرقم غير مسبوق بلغ 461.45 مليون يورو (1.9 مليار ريال)، حيث بدأت باستقطاب نادي النصر للأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو في فترة التسجيل الشتوية (الثانية) من العام الماضي.

وحل البرتغالي روبن نيفيز ثانيا في القائمة بقيمة سوقية بلغت 40 مليون يورو (167.8 مليون ريال)، وفقا للقائمة التي تحدث بشكل مستمر من موقع "ترانسفير ماركت" المختص بانتقالات اللاعبين وقيمهم السوقية.

وجاء الثنائي الكرواتي مارسيلو بروزوفيتش لاعب النصر، والأسطورة الفرنسية كريم بنزيما في المركز الثالث في القائمة، بقيمة سوقية بلغت لكل لاعب 25 مليون يورو (104.8 مليون ريال)، يليهما البرازيلي روبرتو فيرمينو لاعب الأهلي بـ 18 مليون يورو (75.5 مليون ريال).

وضم المركز الرابع في القائمة رونالدو وزميله في الفريق اندرسون تاليسكا، الفرنسي نجولو كانتي لاعب الاتحاد، والسنغالي خاليدو كوليبالي لاعب الهلال وقيمة كل منهم 15 مليون يورو (26.9 مليون)، البرتغالي جواو فيليبي "جوتا" بـ 13 مليون يورو (54.5 مليون ريال).