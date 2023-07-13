"المواساة" تدعو للتصويت على زيادة رأس المال إلى ملياري ريال لتعزيز نمو أصولها

أعلنت شركة المواساة للخدمات الطبية، دعوة مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية المتضمنة يوم الاثنين 7 أغسطس، للتصويت على توصية زيادة رأس مال الشركة من 1 مليار إلى 2 مليار ريال، بنسبة زيادة 100 في المائة.

وبينت أن زيادة رأس المال بستتم عبر رسملة 1 مليار ريال من رصيد الأرباح المبقاة وإدراج أسهم جديدة من فئة أسهم سبق إدراجها عن طريق منح سهم بواقع سهم واحد لكل سهم مملوك بمعدل زيادة 100 في المائة.

وتهدف الشركة من زيادة رأس المال، إلى تعزيز خطة النمو الإستراتيجي في أصولها والتوسع في شبكتها الطبية والتأكيد على الملاءة المالية وقوة مركزها المالي.