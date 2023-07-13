يدعم العربية .. جوجل تطلق "بارد" منافس "تشات جي بي تي" في 50 بلدا

أطلقت شركة "جوجل" اليوم الخميس، برنامج "بارد" للذكاء الاصطناعي المنافس لـ "تشات جي بي تي"، في 50 بلدا بعدما كانت تجنبت ذلك لأسباب تنظيمية.

وبات بارد متاحا بمعظم دول العالم وبجميع اللغات، على ما ذكرت جوجل التي عرضت هذا البرنامج في فبراير ردا على تشات جي بي تي من ابتكار "أوبن ايه آي" التي تتولى "مايكروسوفت" تمويلها بشكل رئيس، وقالت جوجل "عملنا على نحو استباقي مع خبراء ومسؤولين في هيئات تنظيمية لتوسيع نطاق استخدامه".

وفسر تأخر إطلاق "بارد" في أوروبا على أنه إجراء احترازي من جوجل بمواجهة رغبة بروكسل بتنظيم خوارزميات الذكاء الاصطناعي التي تثير مخاوف الخصوصية والمعلومات المضللة واحترام الملكية الفكرية، وكانت "ألفابت" الشركة الأم لجوجل أطلقت في البرازيل حملة ضد خطة لتنظيم المحتوى عبر الإنترنت.

وبعدما كان متاحا بـ 3 لغات فقط هي الانجليزية واليابانية والكورية، بات بإمكان بارد إنتاج محتوى بـ 40 لغة بينها العربية والألمانية والصينية والإسبانية والفرنسية والهندية، ويوفر هذا البرنامج إجاباته إما شفهيا أو بأسلوب احترافي أو غير رسمي، أو حتى استخراج معلومات من صورة ما.

ويتيح "بارد" كذلك مواصلة محادثات قديمة مع الذكاء الاصطناعي، وهي ميزة متاحة أصلا في "تشات جي بي تي"، وحققت روبوتات المحادثة التي تم تقديمها كبديل للبحث التقليدي عبر الإنترنت، نجاحا كبيرا منذ إطلاق "تشات جي بي تي" في نوفمبر 2022.

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