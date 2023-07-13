في مؤشر لاقتراب الفائدة الأمريكية من ذروتها .. تراجع حاد لعائدات السندات في اليورو

تراجعت عائدات السندات الحكومية في منطقة اليورو بشكل حاد اليوم، حيث واصل المستثمرون تشجيع المؤشرات على تحسن توقعات التضخم في أمريكا، ما يعني أن أسعار الفائدة تقترب من الذروة.

وبحسب "رويترز"، انخفضت عائدات السندات الحكومية القياسية لمدة عشرة أعوام من ألمانيا إلى فرنسا وإيطاليا 8 - 9 نقاط أساس لكل منهما في التعاملات المبكرة، وانخفضت عائدات السندات الألمانية لأجل عشرة أعوام إلى 2.47 في المائة، وهو أدنى مستوى لها في نحو أسبوع.

يأتي ذلك بعد انخفاض بمقدار 10 نقاط أساس يوم الأربعاء بعد أن أظهرت بيانات أمريكية أن أسعار المستهلكين سجلت أقل زيادة سنوية لها منذ أكثر من عامين في يونيو، تراجعت العائدات الإيطالية بأكثر من 20 نقطة أساس في الجلستين الماضيتين إلى 4.18 في المائة.

وقال بيتر شافريك المحلل الاقتصادي في آر بي سي كابيتال ماركتس "لقد انتقلت الأسواق من التحرك نحو الهبوط الحاد والتضخم المرتفع للغاية ورفع أسعار الفائدة إلى سيناريو هبوط ضعيف، يمكنك أن ترى ذلك أيضا في الأسهم الأعلى"، مضيفا "يمكن أن يتغير مرة أخرى ولكن في حاليا هذا هو ما يحرك الأسواق".

وقال المحللون في ING إن بيانات مؤشر أسعار المستهلكين الأمريكي لن تمنع مجلس الاحتياطي الفيدرالي من رفع أسعار الفائدة مرة أخرى في يوليو، ولكن يبدو أن المزيد من الارتفاعات أقل احتمالا، فيما قال بيتر شافريك "سيرفع البنك المركزي الأوروبي مرة أخرى وأي شيء آخر سيكون مفاجأة كبيرة".

وفي أوروبا تراجعت رهانات رفع أسعار الفائدة قليلا بعد البيانات الأمريكية، مع تحول التركيز إلى إصدار محضر اجتماع المركزي الأوروبي ليونيو في وقت لاحق من اليوم، ورفع البنك أسعار الفائدة ربع نقطة في يونيو، ومن المتوقع على نطاق واسع أن يرفع أسعار الفائدة مرة أخرى عندما يجتمع في وقت لاحق في يوليو