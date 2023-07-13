الهند تدرس حظر تصدير الأرز بسبب ارتفاع الأسعار المحلية

تدرس الهند "أكبر دولة مصدرة للأرز في العالم"، حظر تصدير الأرز، في خطوة قد تؤدي إلى رفع أسعاره عالميا، في ظل ارتفاع أسعار المواد الغذائية الأساسية.

ويأتي التحرك بعد أن أعلنت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية في الاسبوع الماضي، عودة ظاهرة الطقس المضطرب المخيفة، المعروفة باسم "ظاهرة النينو"، التي تحدث بشكل طبيعي كل بضعة أعوام، حيث من المرجح أن تؤدي إلى تزايد موجات الحرارة والجفاف والفيضانات.

وأفادت "بلومبيرج"، اليوم، بأن الحكومة الهندية تناقش حاليا خطة لحظر تصدير جميع أنواع الأرز غير البسمتي، بحسب ما كشفت عنه مصادر مطلعة.

وقالت المصادر التي طلبت عدم الكشف عن هويتها بسبب خصوصية المعلومات، إن السلطات تريد تجنب مخاطر حدوث مزيد من التضخم قبيل إجراء الانتخابات، وحظر التصدير سيؤثر في 80 في المائة من صادرات الأرز الهندية.

وبينما قد تؤدي هذه الخطوة إلى خفض أسعار الأرز المحلية، فإنها تخاطر بارتفاع الاسعار العالمية بقدر أكبر، ويعد الأرز غذاء أساسيا لنحو نصف سكان العالم، حيث تستهلك آسيا 90 في المائة من الإمدادات العالمية.