التجارة بين الصين وروسيا عند أعلى مستوياتها منذ بدء حرب أوكرانيا

أظهرت بيانات الإدارة العامة للجمارك الصينية اليوم أن حجم التجارة الثنائية بين الصين وروسيا ارتفع في يونيو حزيران إلى أعلى مستوى منذ بدء حرب أوكرانيا، في وقت قالت فيه الجارتان إن علاقاتهما وصلت إلى مستوى عال جديد.

وبحسب البيانات، ارتفعت قيمة التجارة الثنائية إلى 20.83 مليار دولار في يونيو لتسجل أعلى مستوى لها منذ فبراير 2022 رغم تباطؤ الطلب العالمي وتزايد المخاطر الجيوسياسية.

وزادت واردات الصين من روسيا 15.7 في المائة إلى 11.28 مليار دولار مقارنة مع زيادة 10 في المائة في مايو . وتشتري الصين النفط والفحم وبعض المعادن من روسيا بأسعار مخفضة بحسب رويترز.

وارتفعت الشحنات الواردة إلى روسيا 90.9 في المائة الشهر الماضي إلى 9.55 مليار دولار إجمالا، تراجعا من 114 في المائة في مايو.

