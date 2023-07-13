تثبيت سعر الفائدة في كوريا الجنوبية للمرة الرابعة

أبقى البنك المركزي الكوري الجنوبي اليوم على سعر الفائدة الرئيس بدون تغيير للمرة الرابعة على التوالي، وهو ما جاء متفقا مع توقعات المحللين في ضوء غموض توقعات النمو الاقتصادي واعتدال معدل التضخم.

وقرر مجلس السياسة النقدية في البنك استمرار سعر إعادة الشراء القياسي لسبعة أيام وهو سعر الفائدة الرئيس دون تغيير عند مستوى 3.5 في المائة.

ووفقا لوكالة "يونهاب الكورية الجنوبية" للأنباء فإن هذه هي المرة الرابعة على التوالي التي يبقي فيها بنك كوريا المركزي على سعر الفائدة الرئيس منذ فبراير الماضي، وذلك بعد سبع زيادات متتالية للفائدة منذ أبريل 2022 ويزيد تجميد سعر الفائدة المتتالي بحذر من التوقعات بأن البنك المركزي قد يوقف وتيرة الرفع النشطة لسعر الفائدة وسط مؤشرات على تضخم معتدل وتزايد مشكلات التباطؤ الاقتصادي.

وفي مايو، خفض البنك المركزي توقعات النمو الاقتصادي من 1.6 في المائة في تقديراته السابقة في شباط/فبراير الماضي إلى 1.4 في المائة من إجمالي الناتج المحلي حاليا.

كما عدلت وزارة المالية في وقت سابق من هذا الشهر توقعاتها للنمو الاقتصادي لهذا العام من 1.6 إلى 1.4 في المائة أيضا.