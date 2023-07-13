تراجع صادرات الصين 12.4% وانخفاض الواردات 6.8% في يونيو

أظهرت بيانات الجمارك أن صادرات الصين تراجعت 12.4 في المائة في يونيو على أساس سنوي، في حين انخفضت الواردات 6.8 في المائة، وذلك في أسوأ أداء للصادرات من ثاني أكبر اقتصاد في العالم في ثلاثة أعوام. كان استطلاع لخبراء اقتصاد قد توقع تراجعا 9.5 في المائة للصادرات و4 في المائة للواردات بحسب "رويترز".

كما أظهرت بيانات من الإدارة العامة للجمارك في الصين اليوم أن البلاد استوردت 282.1 مليون طن من النفط الخام في الأشهر الستة الأولى من 2023. ينطوي ذلك على زيادة 11.7 في المائة عن 252.52 مليون طن تم استيرادها في الفترة نفسها من العام الماضي.