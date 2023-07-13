12 % مكاسب الأسهم السعودية منذ بداية العام .. ثاني أفضل أداء في 10 أعوام

واصلت الأسهم ارتفاعها لتصل إلى أعلى مستوياتها منذ تشرين الأول (أكتوبر) لتغلق عند 11727 نقطة رابحة 62 نقطة، ما يعادل 0.54 في المائة، بينما زاد مؤشر إم تي 30 الذي يقيس أداء الأسهم القيادية 11 نقطة بنحو 0.7 في المائة إلى 1542 نقطة. وجاء الارتفاع بدعم رئيس من البنوك التي وصلت لأعلى مستوياتها منذ خمسة أشهر. ووصلت السوق لمستوياتها المستهدفة، التي أشير إليها في تحليل سابق نشر في أبريل عند مستويات 11780 نقطة. وعند المستويات الحالية وصلت مكاسب السوق نحو 12 في المائة منذ بداية العام حتى الآن، ويعد ثاني أفضل أداء سنوي في العشرة أعوام الأخيرة.

أداء السوق منذ مطلع العام يجعلها أكثر حساسية تجاه المتغيرات السلبية، وتتزايد عندها رغبة البيع لجني الأرباح في حال عدم ظهور معطيات أساسية تعزز شهية المخاطرة وتحافظ على المستويات الحالية. وتترقب السوق نتائج الشركات المالية للربع الثاني، ومع تحقيقها تراجعا في الربع الأول، من المهم تحقيق الشركات نموا في الربحية يحسن عوائد السوق لمواجهة رفع أسعار الفائدة المرتقب خلال الفترة المقبلة.

الأداء العام للسوق

افتتح المؤشر العام عند 11685 نقطة، وسجل أعلى نقطة عند 11758 كاسبا 0.81 في المائة. وفي نهاية الجلسة أغلق عند 11727 نقطة رابحا 62 نقطة بنحو 0.54 في المائة. وارتفعت السيولة 0.6 في المائة بواقع 48 مليونا، لتصل إلى 7.8 مليار ريال، بينما زادت الأسهم المتداولة 25 في المائة بنحو 88 مليونا إلى 443 مليون سهم متداول. أما الصفقات فتراجعت 6 في المائة لتصل 464 ألف صفقة.

أداء القطاعات

تراجعت ثمانية قطاعات مقابل ارتفاع البقية واستقرار "الأدوية"، وتصدر المتراجعة "السلع الرأسمالية" بواقع 1.2 في المائة، يليه "الإعلام والترفيه" بنحو 0.88 في المائة، وحل ثالثا "الخدمات الاستهلاكية" 0.80 في المائة، بينما تصدر المرتفعة "التطبيقات وخدمات التقنية" بنحو 5.8 في المائة، ثم "تجزئة الأغذية" بـ1.46 في المائة، وحل ثالثا "تجزئة السلع الكمالية" 1.3 في المائة.

وكان الأعلى تداولا قطاع البنوك بنحو 25 في المائة بقيمة 1.9 مليار ريال، يليه "المواد الأساسية" 13 في المائة، ما يمثل مليار ريال، وحل ثالثا "تجزئة السلع الكمالية" 6 في المائة بنحو 462 مليون ريال.

أداء الأسهم

تصدر الأسهم الأكثر ارتفاعا "أنعام القابضة" بنحو 9.40 في المائة ليبلغ 1.28 ريال، يليه "علم" بـ8.66 في المائة ليصل إلى 669.80 ريال، وحل ثالثا سهم "إكسترا" 6.16 في المائة، حيث أغلق عند 81 ريالا. في المقابل، تصدر الأسهم الأكثر انخفاضا "الوطنية" بواقع 3.23 في المائة ليغلق عند 19.20 ريال، يليه "أسمنت اليمامة" بـ3.11 في المائة إلى 35.85 ريال، وحل ثالثا سهم "أسترا الصناعية" بمقدار 2.99 في المائة ليقفل عند 94 ريالا.

وكان الأعلى تداولا سهم مصرف الراجحي بقيمة 622 مليون ريال، يليه بنك الرياض بنحو 328 مليون ريال، وحل ثالثا البنك الأهلي بـ326 مليون ريال.

وحدة التقارير الاقتصادية