«نمو» تهبط 1.6 % وسط تداولات قيمتها 40 مليون ريال

تراجعت السوق الموازية "نمو" 376 نقطة بنحو 1.62 في المائة لتغلق عند 22890 نقطة وارتفعت قيمة التداول 9 في المائة، ما يعادل 3.3 مليون إلى 40 مليون ريال، بينما زادت الأسهم المتداولة 16 في المائة بنحو 456 ألفا لتبلغ 3.2 مليون سهم متداول، أما الصفقات فقد بلغت 3995 صفقة متراجعة 232 صفقة بواقع 6 في المائة.

وتصدر الأسهم الأكثر ارتفاعا "المركز الكندي الطبي" بنحو 8.8 في المائة ليبلغ 7.01 ريال، يليه "أكاديمية التعلم" بـ6.77 في المائة ليصل إلى 6.94 ريال، وحل ثالثا سهم "الوطنية للبناء والتسويق" 5.2 في المائة، حيث أغلق عند 263 ريالا. في المقابل، تصدر الأسهم الأكثر انخفاضا "الرعاية المستقبلية" بواقع 14 في المائة ليغلق عند 15.10 ريال، يليه "الوسائل الصناعية" بـ4.5 في المائة إلى 22.50 ريال، وحل ثالثا سهم "رؤوم" بمقدار 3.3 في المائة، مقفلا عند 104.20 ريال.

وكان الأعلى تداولا "المركز الكندي الطبي" بنحو 8.2 مليون ريال، ثم "معيار" بقيمة 4.8 مليون ريال، وحل ثالثا "سمو" بمبلغ 2.8 مليون ريال.