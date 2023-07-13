وكالة الشبكات الألمانية: متوسط انقطاع توريد الغاز بلغ 1.52 دقيقة في 2022

أعلنت الوكالة الاتحادية للشبكات في ألمانيا، أن البلاد لم تشهد أي انقطاعات تقريبا في توريد الغاز للعملاء العام الماضي أيضا.

وقال كلاوس مولر رئيس الوكالة في تصريحات أمس توريد الغاز في ألمانيا آمن، هذا ما أكدته القيمة الحالية لمتوسط انقطاعات توريد الغاز.

وبحسب البيانات لم يتم توريد الغاز للعملاء لمدة بلغت في المتوسط 1.52 دقيقة العام الماضي، حيث تراجعت هذه القيمة عن مستواها في 2021 الذي بلغ 2.18 دقيقة.

وتوافق معدل الانقطاع العام الماضي مع المتوسط طويل الأجل البالغ 1.54 دقيقة، وذكرت الهيئة الرقابية أن انقطاعات التوريد تعود بالأساس إلى تلفيات في خطوط الغاز أثناء أعمال البناء.

تجدر الإشارة إلى أن الوكالة تقوم منذ 2006 بحساب متوسط انقطاع التوريد بالدقائق لكل مستهلك نهائي في ألمانيا، وذلك استنادا إلى تقارير جميع مشغلي شبكات الغاز الألمانية.

ويقتصر هذا الحساب على الانقطاعات غير المقررة فقط، بما في ذلك التأثيرات الناتجة عن أطراف خارجية والأعطال في منطقة مشغل الشبكة والتأثيرات المتبادلة مع شبكات أخرى أو أي أعطال أخرى. ولا يتضمن الحساب انقطاع التوريد الناجم عن قوى قاهرة.

نصح الاتحاد الفيدرالي لمنظمات المستهلك الألمانية، بشدة، بعدم تركيب نظم تدفئة جديدة بالغاز في المنازل أو الشقق السكنية، في ظل الارتفاع الكبير في الأسعار.

وقالت رامونا بوب، رئيسة الاتحاد لصحيفة "راينيشه بوست" المحلية اليوم الأربعاء: "يمكننا الآن التحذير فقط من تركيب نظم تدفئة بالغاز... سترتفع أسعار الغاز والنفط مع ارتفاع سعر ثاني أكسيد الكربون للوقود الأحفوري عاما بعد عام." جدير بالذكر أن الحكومة الائتلافية الألمانية تعرضت لسلسلة من الخلافات المتعلقة بقانون مثير للجدل، يهدف إلى حظر تركيب معظم نظم التدفئة بالنفط والغاز بداية من عام 2024 وتشير التقديرات إلى أن نصف المنازل في ألمانيا تعمل بالغاز. ويعد تركيب المضخات الحرارية، التي تعد أفضل للبيئة، أمرا مكلفا للغاية.