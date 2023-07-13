كوريا تمكن الشركات الأجنبية من دخول سوق الصرف المحلية في الربع الرابع

تعتزم كوريا الجنوبية السماح للشركات المالية الأجنبية بالمشاركة في سوق الصرف الأجنبية المحلية في الربع الرابع من العام الجاري، في آخر خطوة لتلبية المعايير الدولية.

وبموجب الإجراء الجديد ستسمح البلاد للمؤسسات الأجنبية التي تسجل من قبل الحكومة بالمشاركة في سوق الصرف الكورية، وفقا لوزارة المالية والاقتصاد أمس.

وفي الوقت الحالي يسمح للمؤسسات الأجنبية بالمشاركة في سوق الصرف من خلال فتح فرع محلي أو من خلال البنوك الكورية. لكن لن يسمح لصناديق الاستثمار للحصول على وضع مؤسسة أجنبية مسجلة.

ووفقا لوكالة الأنباء الكورية "يونهاب" سيدخل الإجراء الجديد الذي سيخضع لتصديق مجلس الوزراء في حيز التنفيذ في الربع الأخير من 2023.

وتحاول كوريا رفع القيود ودعوة مزيد من المشاركين الأجانب لسوق الصرف المحلية بما يتماشى مع مجهودات جذب مزيد من الاستثمارات من الخارج.

كما تخطط لتمديد ساعات التداول بسوق الصرف، وهي حاليا ست ساعات ونصف (9 صباحا - 3:30 ظهرا) إلى 17 ساعة، حيث ستغلق الثانية فجر اليوم التالي، في النصف الثاني من 2024.

وفي سياق الشأن الكوري، أظهرت بيانات أمس، أن إضافات الوظائف في كوريا ظلت أقوى من المتوقع في يونيو على خلفية زيادة العاملين كبار السن، رغم تباطؤ النمو على أساس سنوي للشهر الثالث على التوالي.

وصل عدد العاملين إلى 28.81 مليون في يونيو، بزيادة 333 ألفا على العام الذي سبقه، وفقا للبيانات التي جمعتها وكالة الإحصاء الكورية.

وتباطأت إضافات الوظائف في البلاد على أساس سنوي لمدة تسعة أشهر متتالية حتى فبراير قبل أن تنتعش في مارس، عندما ارتفعت بمقدار 469 ألفا على أساس سنوي. وتباطأ النمو بشكل طفيف في أبريل ومايو.

وفي الشهر الماضي، انخفض معدل البطالة في البلاد بمقدار 0.3 نقطة مئوية على أساس سنوي إلى 2.7 في المائة. وكان معدل البطالة هو الأدنى منذ أن جمعت الوكالة البيانات بموجب المعايير الحالية في 1999.

ووصل معدل التوظيف في كوريا الجنوبية إلى 63.5 في المائة، وهو أعلى مستوى منذ أن بدأت الوكالة في تجميع البيانات في 1982.

كما زاد عدد الوظائف في قطاع العلوم والتكنولوجيا بمقدار 98 ألفا خلال هذه الفترة.

وارتفع عدد الوظائف لمن هم في سن الـ60 وما فوق بمقدار 343 ألفا، وارتفع عدد من هم في الخمسينيات من العمر بمقدار 71 ألفا. وارتفع عدد الوظائف للكوريين في الثلاثينيات من العمر بمقدار 70 ألفا فقط، بينما انخفض عدد الوظائف للأشخاص في العشرينيات من العمر بمقدار 103 آلاف خلال هذه الفترة. وانخفض عدد الوظائف للأشخاص في الأربعينيات من العمر بمقدار 34 ألفا.

وقال مسؤول من الوكالة: "نحن بحاجة إلى النظر في تأثير انخفاض عدد السكان، مع الأخذ في الحسبان الأرقام الخاصة بجيل الشباب".

وحسب القطاع، ارتفع عدد الوظائف في قطاع الرعاية الاجتماعية والخدمات الاجتماعية بمقدار 126 ألفا، وزاد عدد الوظائف في قطاع الإقامة والمطاعم بمقدار 116 ألفا، حيث عاد مزيد من الأشخاص إلى الحياة الطبيعية، التي كانت سائدة قبل انتشار فيروس كورونا المستجد.