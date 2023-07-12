بيانات التضخم الإيجابية تنعش "وول ستريت"

أغلقت الأسهم الأمريكية على ارتفاع كبير اليوم الأربعاء بدعم من مكاسب تجاوزت واحد في المائة على المؤشر ناسداك بعدما أظهرت بيانات تراجع تسارع التضخم في الولايات المتحدة مع تسجيل أسعار المستهلكين أقل زيادة سنوية لها في أكثر من عامين.

وفقا للبيانات الأولية، صعد المؤشر ستاندرد اند بورز 500 بمقدار 33.40 نقطة، أو 0.75 في المائة، ليغلق عند 4472.66 نقطة، بينما تقدم المؤشر ناسداك المجمع 160.30 نقطة، أو 1.16 في المائة، إلى 13921.00 نقطة. وزاد المؤشر ​​داو جونز الصناعي 92.17 نقطة، أو 0.27 في المائة، إلى 34353.59 نقطة.

وأظهر تقرير لوزارة العمل الأمريكية أقل مكاسب شهرية في أسعار المستهلكين الأساسية منذ أغسطس آب 2021.