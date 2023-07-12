الجميح القابضة تعين البسام رئيسا تنفيذيا للشركة

أعلنت شركة الجميح القابضة، تكليف عبدالعزيز البسام رئيسا تنفيذيا لها، وذلك ابتداء من مطلع يوليو الجاري.

وكان البسام قد شغل عدة مناصب في عدد من الشركات منها ؛ أرامكو، ماكينزي، آركابيتا، جدوى. كما عمل بالوحدة الاستشارية بوزارة الاقتصاد والتخطيط بالرياض، وكانت آخر محطاته في (إيمز)، وهو عضو مجلس إدارة في شركات أخرى .



أما أكاديميا فقد حصل على بكالوريوس الإدارة المالية وريادة الأعمال من جامعة نورث إيسترن الأمريكية، وماجستير إدارة الأعمال (MBA) من كلية هارفارد للأعمال (HBS)، وهو حاصل على شهادة الاعتماد المالي CFA.

ومن أهم الأهداف التي يسعى البسام إلى المساهمة فيها؛ رفع درجات الحوكمة والكفاءة والاندماج الوظيفي، مضاعفة النمو والتوسع لأعمال الشركة، تطوير المسؤولية الاجتماعية والاستدامة.