لأول مرة منذ مايو .. النفط يتجاوز 80 دولارا

ارتفعت أسعار النفط اليوم عند التسوية وسجل خام برنت 80 دولارا للبرميل للمرة الأولى منذ مايو بعدما عززت بيانات التضخم في الولايات المتحدة الآمال في أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي ربما يرفع أسعار الفائدة مرات أقل مستقبلا.

وأظهرت بيانات صادرة اليوم أن أسعار المستهلكين الأمريكيين ارتفعت بشكل طفيف في يونيو مسجلة أقل زيادة سنوية في أكثر من عامين وتتوقع الأسواق رفع أسعار الفائدة مرة أخرى.

وبحسب "رويترز"، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 71 سنتا أو 0.9 بالمئة إلى 80.11 دولار للبرميل عند التسوية. وصعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس 92 سنتا أو 1.2 بالمئة إلى 75.75 دولار للبرميل.