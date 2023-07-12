وزير المالية يبحث العلاقات الاقتصادية مع وزير الخزانة التركي

التقى محمد بن عبدالله الجدعان وزير المالية، بمقر وزارة المالية‎ اليوم، محمد شيمشك وزير الخزانة والمالية التركي، بحضور عدد من كبار مسؤولي وزارة المالية السعودية ووزارة الخزانة والمالية التركية.

وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات المالية والاقتصادية بين البلدين وسبل تعزيزها، بالإضافة إلى بحث عدد من الموضوعات التي تُهم وزارتي مالية البلدين الصديقين.