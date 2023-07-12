ميتا تحضر للرد على اتهامات استغلال وضع فيسبوك ماركت بليس المسيطر

تستعد شركة ميتا بلاتفورمس الأمريكية للدفاع عن شبكة التواصل الاجتماعي المملوكة لها فيسبوك، في مواجهة اتهامات الاتحاد الأوروبي لها بتقليص قدرة منافسيها في سوق الإعلانات المبوبة عبر الإنترنت، من خلال ربط خدمة فيسبوك ماركت بليس بشبكة التواصل الاجتماعي الضخمة الخاصة بها.

وبحسب بلومبيرج يعتزم ممثلي الشركة التي تمتلك منصات فيسبوك وإنستجرام وواتسآب الرد على اتهامات الاتحاد الأوروبي لشبكة فيسبوك بإساءة استغلال وضعها المسيطر في السوق، خلال جلسة مغلقة مع ممثلي الاتحاد.

يذكر أن الاتحاد الأوروبي اتهم شركة ميتا في ديسمبر الماضي بخرق قواعد مكافحة الاحتكار من خلال تشويه المنافسة في مجال الإعلانات المبوبة عبر الإنترنت.

وقالت المفوضية الأوروبية في ذلك إنها تواجه مشكلة مع الشركة التي تربط "فيسبوك ماركت بليس"، موقع ميتا الخاص بالإعلانات المبوبة على الإنترنت، بـ "فيسبوك".

أضافت المفوضية أن هذا يعني أن مستخدمي فيسبوك يستطيعون الوصول تلقائيا إلى فيسبوك ماركت بليس "سواء أرادوا ذلك أم لا".