الذهب يواصل تحقيق المكاسب بدعم بيانات التضخم الأمريكي

واصلت أسعار الذهب مكاسبها اليوم بعدما عززت مؤشرات على تباطؤ التضخم في الولايات المتحدة الآمال إزاء إنهاء مجلس الاحتياطي الفيدرالي (المركزي الأمريكي) لدورة رفع أسعار الفائدة في وقت أقرب مما كان يُعتقد في السابق.

وبحسب "رويترز" ارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.5 في المائة إلى 1942.19 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 1301 بتوقيت جرينتش.

وارتفعت أسعار المستهلكين الأمريكيين بشكل طفيف في يونيو مسجلة أقل زيادة سنوية في أكثر من عامين مع استمرار التضخم في التراجع.

وعلى مدى العام الماضي الذي سبق يونيو، زاد مؤشر أسعار المستهلكين 3 في المائة مقارنة بتقديرات لرويترز بلغت 3.1 في المائة.

كما ارتفعت العقود الآجلة الأمريكية للذهب 0.5 في المائة إلى 1947.30 دولار.

وهبط مؤشر الدولار 0.5 في المائة إلى أدنى مستوى له منذ شهرين أمام منافسيه بعد صدور بيانات التضخم، ما يجعل الذهب أقل تكلفة لحائزي العملات الأخرى. وتراجعت عائدات سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشرة أعوام 3.895 في المائة.

وقال بعض مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي يوم الإثنين إن البنك المركزي على وشك إنهاء سياسة التشديد النقدي.

وراهن متعاملون اليوم على أن التضخم يتباطأ بصورة سريعة بما يكفي للسماح للمركزي الأمريكي بإنهاء سياسة التشديد النقدي بعد رفع أسعار الفائدة خلال اجتماعه المقرر يومي 25 و26 يوليو كما هو متوقع بشكل كبير.

وترى الأسواق أن هناك فرصة بنسبة 91 في المائة لرفع الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة 25 نقطة أساس في اجتماع السياسة النقدية يومي 25 و26 يوليو، وفقا لخدمة فيدووتش التابعة لمجموعة سي.إم.إي.

والذهب شديد التأثر بزيادة أسعار الفائدة في الولايات المتحدة، إذ تزيد الفائدة المرتفعة من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن النفيس الذي لا يدر عائدا.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 1.9 في المائة إلى 23.53 دولار للأوقية والبلاتين 1.9 في المائة إلى 942.16 دولار، بينما صعد البلاديوم 1.6 في المائة إلى 1272.21 دولار.