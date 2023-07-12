انحسار التضخم الأمريكي يدعم صعود مؤشرات وول ستريت

فتحت المؤشرات الرئيسة في بورصة وول ستريت على ارتفاع اليوم بعدما أظهرت بيانات أن التضخم تباطأ بقدر أكبر في يونيو، ما رفع آمال المستثمرين في أن يقترب مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي) من نهاية دورة التشديد النقدي.

وبحسب "رويترز" ارتفع ​​المؤشر داو جونز الصناعي 133.86 نقطة، أو 0.39 في المائة، إلى 34395.28 نقطة عند الفتح. كما صعد المؤشر ستاندرد اند بورز 28.43 نقطة، أو 0.64 في المائة، إلى 4467.69 نقطة عند الفتح. وزاد المؤشر ناسداك المجمع 154.94 نقطة، أو 1.13 في المائة، إلى 13915.64 نقطة عند الفتح.