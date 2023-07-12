النفط يواصل الصعود مع تباطؤ التضخم الأمريكي

تجاوزت العقود الآجلة لخام برنت اليوم 80 دولارا للبرميل للمرة الأولى منذ مايو بعدما أشارت بيانات التضخم في الولايات المتحدة إلى أن دورة رفع أسعار الفائدة في أكبر اقتصاد في العالم في طريقها إلى الانتهاء.

وبحسب "رويترز" أظهرت بيانات صادرة اليوم أن أسعار المستهلكين الأمريكيين ارتفعت بشكل طفيف في يونيو مسجلة أقل زيادة سنوية في أكثر من عامين مع استمرار التضخم في التراجع.

وتتوقع الأسواق رفع أسعار الفائدة مرة أخرى، لكنها ترجح أيضا أن دورة رفع أسعار الفائدة في الولايات المتحدة بلغت ذروتها.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 51 سنتا إلى 79.91 دولار للبرميل بحلول الساعة 1256 بتوقيت جرينتش بعدما وصلت إلى 80.05 دولار للبرميل في وقت مبكر.

وصعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس 62 سنتا إلى 75.45 دولار للبرميل.

وقالت وكالة الطاقة الدولية إن من المنتظر أن تشهد سوق النفط شحا في المعروض خلال النصف الثاني من 2023 وعزت ذلك لقوة الطلب من الصين والدول النامية إلى جانب تخفيضات الإمدادات التي أعلنتها السعودية وروسيا ودول أخرى في الفترة الماضية.