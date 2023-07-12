الإنجليزي هندرسون يفكر بالانضمام إلى جيرارد في الاتفاق

يفكر قائد نادي ليفربول الإنجيزي جوردان هندرسون بالانتقال إلى السعودية، والانضمام إلى زميله السابق ومدرب نادي الاتفاق الحالي، ستيفن جيرارد.

وقالت صحيفة "تليغراف" إن ليفربول لم يتلق أي عرض رسمي لقائده حتى اللحظة، لكن نادي الاتفاق بقيادة أسطورة ليفربول ستيفن جيرارد، يقود مبادرة التعاقد مع هندرسون، ويواجه الدولي الإنجليزي الآن قرارا حاسما بشأن ما إذا كان سينهي ارتباطه الذي دام 12 عاما مع "الريدز".

ولا يزال أمام هندرسون عامين في عقده مع ليفربول، لكن المشهد يتطور مع قيام المدرب يورغن كلوب بإعادة "إعمار" خط وسطه، والتعاقد مع لاعبين جدد، قد يحصلون على مكان هندرسون الأساسي.