10.8 ألف مصنع في السعودية حتى نهاية الربع الأول .. برأسمال 1.4 تريليون ريال

أصدرت وزارة الصناعة والثروة المعدنية النشرة الخاصة بمؤشرات القطاع الصناعي خلال الربع الأول من 2023، وبلغ عدد المصانع في السعودية 10.8 آلاف مصنع، برأسمال يقدر بـ 1.4 تريليون ريال حتى نهاية الربع الأول من 2023، تتصدرها من حيث حجم الاستثمار المصانع العاملة في تصنيع المنتجات الكيميائية، ثم مصانع منتجات المعادن اللافلزية الأخرى، ثم مصانع الفلزات القاعدية.

وتصدرت المصانع الوطنية حسب نوع الاستثمار بأكثر من 83.5 في المائة تليها المصانع الأجنبية بنسبة 8.5 في المائة، ثم المصانع ذات الاستثمار المشترك بنسبة 8 في المائة، في حين سجلت منطقة الرياض النسبة الكبرى من إجمالي عدد المصانع بنحو 4.2 ألف مصنع، تليها المنطقة الشرقية بـ 2.4 ألف مصنع، ثم منطقة مكة المكرمة بألفين مصنع.

ومثلت المصانع الصغيرة النسبة الكبرى من إجمالي المصانع حيث بلغت 5.7 ألف مصنع، تليها المصانع المتوسطة بواقع 4.3 ألف مصنع، ثم المصانع الكبيرة التي سجلت 824 من الإجمالي.

ومثل الاستثمار الأجنبي في مصانع السعودية 8.5 في المائة من إجمالي المصانع القائمة، ويبلغ عدد المصانع الأجنبية 920 مصنع، بحجم استثمارات يبلغ 71.2 مليار ريال.