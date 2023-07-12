15 يوليو موعدا للتقديم على جامعات وكليات الرياض الحكومية

أعلنت اللجنة الإشرافية للقبول الإلكتروني الموحد للطلاب والطالبات في جامعات الحكومية وكليات الرياض، موعد بدء التقديم للعام 1445.

وتشمل بوابة القبول الموحد للطلاب في الرياض : جامعة الملك سعود،جامعة الإمام محمد بن سعود، جامعة الملك سعود للعلوم الصحية، جامعة الأمير سطام، جامعة شقراء، جامعة المجمعة، والكليات التقنية في الرياض.

وتشمل بوابة القبول للطالبات في الرياض : جامعة الملك سعود، جامعة الإمام محمد بن سعود، جامعة الأميرة نورة، جامعة الملك سعود للعلوم الصحية، والكلية التقنية في الرياض.

وأشارت اللجنة إلى أن بدء التقديم على بوابة قبول الطلاب في 15 يوليو، وبدء التقديم على بوابة قبول الطالبات في 16 يوليو، وإغلاق بوابة قبول الطلاب في 19 يوليو الساعة 12 ظهرا، وإغلاق بوابة قبول الطالبات في 20 يوليو الساعة 12 ظهرا.