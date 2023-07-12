النفط يستقر إثر مخاوف اقتصادية وارتفاع مخزونات الخام الأمريكية

لم يطرأ تغير يذكر على أسعار النفط اليوم إذ توازن السوق بين زيادة محتملة في مخزونات الخام الأمريكية والمخاوف الاقتصادية من جهة وبين تخفيضات مزمعة في الإمدادات من كبار المصدرين والآمال في ارتفاع الطلب العالمي من جهة أخرى.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت إلى 79.34 دولار للبرميل، وخسرت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي هي الأخرى لتسجل 74.77 دولار للبرميل.

وبحسب "رويترز" قال سوفرو ساركار كبير محللي الطاقة لدى "دي بي إس بنك"، "من جهة العوامل الأساسية، من المنتظر أن نشهد نقصا في الإمدادات في الربع الثالث ولم نر بعد أثر الحذر إزاء رفع أسعار الفائدة".

ويترقب المستثمرون بيانات التضخم الأمريكية اليوم الأربعاء لاستقاء مؤشرات على توقعات أسعار الفائدة في أكبر اقتصاد في العالم. ويمكن أن يؤدي ارتفاع أسعار الفائدة إلى تباطؤ النمو الاقتصادي وتراجع الطلب على النفط.

وقالت وكالة الطاقة الدولية إن من المنتظر أن تشهد سوق النفط شحا في المعروض خلال النصف الثاني من 2023 وعزت ذلك لقوة الطلب من الصين والدول النامية إلى جانب تخفيضات الإمدادات الطوعية التي أعلنتها السعودية وروسيا ودول أخرى في الفترة الماضية.

وتعهدت السعودية بتمديد خفض للإنتاج مليون دولار للبرميل في أغسطس بينما ستقلص روسيا صادراتها بـ 500 ألف برميل يوميا.