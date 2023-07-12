الدولار يهبط والاسترليني عند أعلى مستوى في 15 شهرا

تراجع الدولار مسجلا أدنى مستوى في شهرين اليوم مقابل العملات الرئيسة الأخرى قبيل صدور بيانات التضخم الأمريكية، بينما ارتفع الجنيه الاسترليني إلى أعلى مستوى في 15 شهرا على خلفية التوقعات بأن بنك إنجلترا سيواصل رفع أسعار الفائدة.

وبحسب "رويترز" قفز الين إلى أعلى مستوى في شهر واحد متجاوزا سعر 140 مقابل الدولار للمرة الأولى في شهر، وذلك بدعم من هبوط عائدات سندات الخزانة الأمريكية والرهانات على تعديل بنك اليابان للسياسة النقدية في اجتماع هذا الشهر.

ويركز المستثمرون بشدة على بيانات التضخم الأمريكية المقرر إصدارها في وقت لاحق اليوم، إذ من المتوقع أن تظهر ارتفاع التضخم الأساسي 5 في المائة على أساس سنوي في يونيو وأن تقدم البيانات المزيد من الوضوح حول خطوات مجلس الاحتياطي الفيدرالي في مواجهة التضخم.

وقبيل صدور البيانات هبط مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات الرئيسة الأخرى، إلى أدنى مستوى في شهرين عند 101.34 مواصلا الخسائر التي سجلها منذ بداية الأسبوع بعد أن قال مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي إن البنك المركزي يقترب من إنهاء دورة التشديد النقدي.

ومقابل الين، انخفض الدولار 0.7 في المائة إلى أدنى مستوى في شهر واحد، وارتفع اليورو مسجلا ذروة شهرين عند 1.10365 دولار.

وصعد الجنيه الاسترليني إلى ذروة 15 شهرا عند 1.2970 دولار، مدعوما بالرهانات على أن بنك إنجلترا سيضطر إلى مواصلة تشديد السياسة النقدية لترويض التضخم البريطاني الذي يزيد بأعلى معدل بين الاقتصادات الكبرى.

وواجهت عائدات سندات الخزانة الأمريكية ضغوطا، مما قدم بعض الدعم للين.

وارتفع الين في أحدث التعاملات بأكثر من 0.65 في المائة عند 139.47 للدولار مقتربا من تسجيل جلسة خامسة من المكاسب في أطول سلسلة مكاسب منذ نحو سبعة أشهر.

وقال محللون إن العملة اليابانية استفادت أيضا من التوقعات بأن يعدل بنك اليابان السياسة النقدية في اجتماع هذا الشهر.

ومن ناحية أخرى ارتفع الدولار النيوزيلندي 0.47 في المائة إلى 0.6227 دولار، والدولار الأسترالي 0.52 في المائة إلى 0.6722 دولار.



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