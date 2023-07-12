إقامة 15 مزادا لبيع وتصفية 197 عقارا في 8 مدن

أعلن مركز الإسناد والتصفية "إنفاذ" إقامة 15 مزادا علنيا، وذلك خلال الفترة من 11 – 13 تموز (يوليو) 2023، حيث تتنوع المزادات ما بين حضورية وإلكترونية، لبيع وتصفية 197 عقارا مختلفا ما بين سكني، تجاري، زراعي وصناعي، في ثماني مدن مختلفة في المملكة.وتبدأ المزادات بـ67 عقارا في منطقة الرياض لمزادات درر الخرج ودرر نجد الإلكترونيين ومشارق وإيليت والسمو الحضورية، ثم 82 عقارا في منطقة مكة المكرمة وتشمل جدة والطائف، كما تبدأ المزادات بمزاد جواهر الحجاز وأساور مكة ومنارات غربية وأصول الطائف الحضورية ومزادي الجود وميزاب الإلكترونيين، و22 عقارا في مدينة سكاكا في مزاد خيرات الجوف الحضوري، وتسعة عقارات في منطقة القصيم لمزاد عوالي الرس الحضوري، و15 عقارا في منطقة عسير لمزاد سحابة عسير، وأخيرا فرصتان عقاريتان في محافظة شرورة لمزاد جوهرة نجران.يذكر أن مركز الإسناد والتصفية "إنفاذ"، يعد مركزا حكوميا مستقلا، وإحدى مبادرات برنامج التحول الوطني ضمن رؤية المملكة 2030، ويعمل على إسناد أنشطة التصفية والبيع إلى المنشآت المختصة فنيا من القطاع الخاص، والإشراف على تصفية الأصول من العقارات والمنقولات أو التركات التي تسندها إليه الجهات القضائية والقطاع الخاص والأفراد، وذلك بما يسهم في تسريع استيفاء الحقوق وتحقيق رضا المستفيدين.