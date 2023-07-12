«نمو» تخسر 425 نقطة بتداولات قيمتها 37 مليون ريال

فقدت السوق الموازية "نمو" 425 نقطة بنحو 1.79 في المائة لتغلق عند 23267 نقطة. وتراجعت قيمة التداول 26 في المائة ما يعادل 13 مليونا إلى 37 مليون ريال، بينما انخفضت الأسهم المتداولة 21 في المائة بواقع 723 ألف سهم لتبلغ 2.8 مليون سهم متداول، أما الصفقات فقد بلغت 4227 صفقة مرتفعة 407 صفقات بمقدار 11 في المائة.وتصدر الأسهم الأكثر ارتفاعا "أمواج الدولية" بنحو 4.4 في المائة ليبلغ 108.60 ريال، يليه "نسيج للتقنية" بـ3.2 في المائة ليصل إلى 73 ريالا، وحل ثالثا سهم "معيار" 2.9 في المائة حيث أغلق عند 91.80 ريال. في المقابل، تصدر الأسهم الأكثر انخفاضا "الرعاية المستقبلية" بواقع 15 في المائة ليغلق عند 17.48 ريال، يليه "آيكتك" بـ5.4 في المائة إلى 68.10 ريال، وحل ثالثا سهم "فش فاش" بمقدار 5.1 في المائة مقفلا عند 18.98 ريال.وكان الأعلى تداولا "المركز الكندي الطبي" بنحو ستة ملايين ريال، ثم "الرعاية المستقبلية" بقيمة 5.8 مليون ريال، وحل ثالثا "الرازي" بمبلغ 4.9 مليون ريال.