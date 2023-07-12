«نمو» تخسر 425 نقطة بتداولات قيمتها 37 مليون ريال

وتصدر الأسهم الأكثر ارتفاعا "أمواج الدولية" بنحو 4.4 في المائة ليبلغ 108.60 ريال، يليه "نسيج للتقنية" بـ3.2 في المائة ليصل إلى 73 ريالا، وحل ثالثا سهم "معيار" 2.9 في المائة حيث أغلق عند 91.80 ريال. في المقابل، تصدر الأسهم الأكثر انخفاضا "الرعاية المستقبلية" بواقع 15 في المائة ليغلق عند 17.48 ريال، يليه "آيكتك" بـ5.4 في المائة إلى 68.10 ريال، وحل ثالثا سهم "فش فاش" بمقدار 5.1 في المائة مقفلا عند 18.98 ريال.
وكان الأعلى تداولا "المركز الكندي الطبي" بنحو ستة ملايين ريال، ثم "الرعاية المستقبلية" بقيمة 5.8 مليون ريال، وحل ثالثا "الرازي" بمبلغ 4.9 مليون ريال.
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