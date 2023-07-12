ارتفاع معظم البورصات الخليجية مع تحسن المعنويات بعد انتعاش النفط

أنهت معظم أسواق الأسهم الخليجية تعاملات أمس على ارتفاع، حيث تحسنت المعنويات بفعل ارتفاع أسعار النفط، في حين صعدت السوق المصرية 1.1 في المائة لتواصل مكاسبها من الجلسة السابقة.وبحسب "رويترز"، صعد مؤشر دبي 0.2 في المائة مسجلا أعلى مستوياته منذ أواخر عام 2015 مع ارتفاع سهم شركة العربية للطيران منخفضة التكلفة 3.1 في المائة. كما ارتفع مؤشر أبوظبي 0.1 في المائة إلى مستوى 9589 نقطة. وصعد سهم مصرف أبوظبي الإسلامي 0.9 في المائة، و"أدنوك للغاز" 1.9 في المائة، و"ألفا ظبي القابضة" 3.2 في المائة وارتفعت أسعار النفط، وهي محفز أساس لأسواق المال في الخليج، مدعومة بتخفيضات الإمدادات من أكبر مصدري النفط في العالم وتوقعات بارتفاع الطلب في الدول النامية في النصف الثاني من عام 2023.غير أن مؤشر قطر أغلق منخفضا 0.2 في المائة عند 10085 نقطة. وصعد مؤشر الكويت 0.8 في المائة ليبلغ 8099 نقطة. وارتفع مؤشر البحرين 0.1 في المائة إلى 1959 نقطة. وزاد مؤشر مسقط 0.5 في المائة ليغلق عند 4802 نقطة.وفي القاهرة، أغلق المؤشر الرئيس للبورصة المصرية مرتفعا 1.1 في المائة ليواصل مكاسبه من الجلسة السابقة.وقالت فرح مراد كبيرة محللي السوق بقسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لدى"إكس.تي.بي"، إن البورصة المصرية لا تزال في اتجاه هبوطي محتمل مع انخفاض أحجام التداول وربما يعود التجار إلى البيع.وكشفت بيانات رسمية أمس الأول أن تضخم أسعار المستهلكين في المدن المصرية ارتفع على أساس سنوي إلى مستوى قياسي بلغ 35.7 في المائة في حزيران (يونيو)، متجاوزا المستوى القياسي السابق الذي سجله في 2017 بما يبين الضغوط الاقتصادية الحادة التي تتعرض لها البلاد منذ أوائل العام الماضي.