صفقة غاز مسال بين «سنتريكا» و«دلفين ميدستريم» بـ 8 مليارات دولار

أبرمت شركة سنتريكا البريطانية متعددة الجنسيات للطاقة والخدمات، اتفاقا لتوفير الغاز الطبيعي المسال لشركة دلفين ميدستريم لمدة 15 عاما، حسبما أفادت الشركة أمس.وأعلنت سنتريكا، أنها وقعت الصفقة مع شركة تطوير البنية التحتية بواقع توفير مليون طن سنويا من الغاز الطبيعي المسال لمدة 15 عاما على أساس نظام التسليم “فوب” في ميناء دلفين ديب ووتر.وبموجب شروط الاتفاقية، ستتسلم سنتريكا نحو 14 شحنة من الغاز الطبيعي المسال سنويا، وهذا سيوفر طاقة تكفي لتدفئة 5 في المائة من المنازل البريطانية لمدة 15 عاما. وتبلغ قيمة الصفقة ثمانية مليارات دولار بسعر السوق.وقال كريس أوشي، الرئيس التنفيذي لمجموعة سنتريكا “نحن مستعدون لاستثمار عدة مليارات من الجنيهات في مشاريع إضافية، وتوفير الآلاف من فرص العمل الجديدة في المملكة المتحدة، في ضوء الإطار التنظيمي الصحيح”.وجاءت هذه الصفقة بعد اتفاق رئيس بين الشركتين في آب (أغسطس) 2022. وستبدأ أول عملية شحن للغاز الطبيعي المسال عام 2027 في ميناء دلفين ديب ووتر.إلى ذلك، أعلنت شركة مجموعة بينون البريطانية لخدمات المياه النظيفة والصرف الصحي أمس أنها بصدد الاستحواذ على ثلاثة مشاريع جديدة لتوليد الطاقة المتجددة.وتبلغ تكلفة عمليات الاستحواذ والإنشاء الإجمالية المتوقعة للمشاريع الثلاثة نحو 85 مليون جنيه استرليني (110 ملايين دولار).ويتوقع أن تنتج المشاريع الثلاثة، الموجودة في أنحاء المملكة المتحدة، ومن بينها مواقع في باكينجهامشير وأبردينشاير وكمبريا، توليد أكثر من 95 جيجاواط/ساعة من الكهرباء سنويا من الطاقة الشمسية الكهروضوئية.وتتوقع الشركة أن تبدأ هذه المشاريع توليد الكهرباء خلال عام 2025. ويوفر الاستحواذ عوائد تجارية، وأن تستفيد الشركة من خلال زيادة أمن الطاقة ومرونتها بتقليل تعرضها للتقلبات المستقبلية في أسواق الجملة للطاقة.وأشارت الشركة إلى أنه بمجرد التشغيل، ستزيد هذه المشاريع بشكل كبير من إجمالي قدرة التوليد الذاتي إلى نحو 40 في المائة من استخدام للكهرباء، ما يجعلها أقرب إلى نسبة الـ50 في المائة المستهدفة.وقالت “بينون” إن الاستحواذ يتوافق مع استراتيجيتها للنمو المستدام على المدى البعيد في البنية التحتية في مجال البيئة بالمملكة المتحدة وهدفها تسريع عملية تحقيق التزام الحياد الصفري بحلول عام 2030.