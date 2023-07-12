عجز المعاملات الجارية التركي يتجاوز التوقعات .. 7.933 مليار دولار في مايو

قال البنك المركزي التركي إن العجز في ميزان المعاملات الجارية زاد إلى 7.933 مليار دولار في مايو.وبحسب "رويترز"، جاء الرقم أعلى من المتوقع في استطلاع، بأن تبلغ قيمة العجز سبعة مليارات دولار.كان عجز المعاملات الجارية التركي قد سجل 5.422 مليار دولار في أبريل. وفي 2022، بلغ العجز في ميزان المعاملات الجارية في تركيا 48.769 مليار دولار. ويأتي ذلك بعد أيام من إعلان محمد شيمشك وزير المالية التركي، أن بلاده تتخذ إجراءات لمعاودة إرساء الانضباط المالي والسيطرة على عجز الميزانية.وقال شيمشك "لن نسمح بانهيار دائم لمؤشرات المالية العامة من خلال معاودة إرساء الانضباط المالي والسيطرة على عجز الميزانية". ورفعت تركيا ضريبة القيمة المضافة والرسوم والضرائب على القروض الاستهلاكية الجمعة. ويناقش البرلمان مشروع قانون يهدف إلى زيادة ضرائب الشركات لتمويل جهود إعادة الإعمار بعد زلازل فبراير التي أودت بحياة 50 ألفا وشردت الملايين في جنوب البلاد.وبلغ العجز في الأشهر الخمسة الأولى من العام 263.6 مليار ليرة (10.12 مليار دولار) ارتفاعا من 124.6 مليار العام الماضي بسبب زيادة الإنفاق قبل الانتخابات الرئاسية في أيار (مايو) وتأثير الزلازل التي هزت جنوب تركيا في شباط (فبراير). وأوضح شيمشك أن الدولة ستبني أكثر من 319 ألف وحدة سكنية لمن فقدوا منازلهم جراء الزلازل على أن تسلمها خلال عام. وأضاف "تستهدف الحزمة التي تناقش في البرلمان خفض تأثير التكاليف الإضافية الناجمة عن الزلازل على الميزانية. ستعزز هذه القوانين السيطرة بشكل غير مباشر على عجز الميزانية الحالي".وبحسب تقديرات شركات وخبراء اقتصاديين والحكومة، فإن إعادة الإعمار قد تكلف البلاد أكثر من 100 مليار دولار.ويقترح مشروع قانون قدمه حزب العدالة والتنمية الحاكم، زيادة الضريبة على الشركات بواقع 25 في المائة، بدلا من 20 في المائة حاليا.كما يتضمن القانون زيادة الضريبة على البنوك، وشركات التأمين والوساطة المالية والمعاشات، وكذلك شركة الدفع الإلكتروني، من 25 إلى 30 في المائة. ومن شأن مشروع القانون أيضا أن يسمح للحكومة بزيادة صافي حجم الاقتراض بنحو ثلاثة أمثال لهذا العام، في إشارة إلى الفرق بين اقتراض الحكومة وخدمة الدين فيما يتعلق بالعملة المحلية والعملات الأجنبية.