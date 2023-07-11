تراجع أسعار الغاز في أوروبا لأقل مستوى في 4 أسابيع

واصلت أسعار العقود الآجلة للغاز الطبيعي في أوروبا تراجعها اليوم إلى أقل مستوياتها منذ 4 أسابيع بسبب تراجع الطلب وارتفاع المخزون، واتنهاء أعمال الصيانة في قطاع الغاز الطبيعي بالنرويج.

وذكرت بلومبرج أن العقود الهولندية الآجلة القياسية للتعاملات الأوروبية تراجعت بنسبة 4.7 % اليوم، بعد تسجيلها أكبر تراجع أسبوعي منذ مايو الماضي.

وأشارت بلومبيرج إلى أن ارتفاع درجات الحرارة في بعض مناطق أوروبا لم تتحول إلى زيادة كبيرة في الطلب على الوقود لتشغيل محطات الكهرباء لتلبية احتياجات أنظمة تكييف الهواء، في حين أدى وصول نسب الملء في مستودعات التخزين ببعض دول أوروبا إلى 80 % لتراجع الطلب على الغاز.

واستمر الطلب على الغاز في بريطانيا أقل من مستوياته الموسمية خلال الأسابيع الأخيرة، مما أدى إلى تراجع وارداتها من الغاز الطبيعي المسال إلى أقل مستوياتها منذ سبتمبر 2021 ولا تمتلك بريطانيا سعات تخزينية كبيرة للغاز الطبيعي مثل الموجودة في أوروبا مما يؤدي إلى تراجع الطلب في حال تحسن الطقس وانخفاض الاستهلاك.