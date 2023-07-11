أعمال الشغب في فرنسا تكلف شركات التأمين 650 مليون يورو

أعلنت شركات التأمين في فرنسا اليوم أن الفاتورة التي ستدفعها لإصلاح الأضرار الناجمة عن أعمال الشغب التي اندلعت في البلاد قبل أسبوعين في أعقاب مقتل شاب برصاص شرطي تبلغ 650 مليون يورو.

وقالت فلورانس لوستمان رئيسة اتحاد شركات التأمين الفرنسية "فرانس أسورور" إن نحو 90% من التكلفة تتعلق بـ 3900 ملكية لمهنيين ومجتمعات محلية تضررت من أعمال الشغب.

أما النسبة المتبقية (10% تقريبا) فتتعلق بشكل أساسي بأضرار لحقت بأفراد تعرضت سياراتهم بالدرجة الأولى لأضرار بالغة.

وكان الاتحاد قدر الأسبوع الماضي الفاتورة بأقل من النصف (280 مليون يورو).

ووفقا لوكالة فرانس برس أحصى الاتحاد 11300 مطالبة تتعلّق بأضرار نجمت عن أعمال العنف الليلية التي استمرت أسبوعا، وأشعلها مقتل الشاب نائل (17 عاما) خلال عملية تفتيش مروري في نانتير في غرب باريس.

