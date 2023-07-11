الدولار يهبط إلى أدنى مستوى في شهرين

تراجع الدولار مسجلا أدنى مستوى في شهرين اليوم بعدما أشار مسؤولون بمجلس الاحتياطي الفيدرالي إلى اقتراب دورة التشديد النقدي من نهايتها، في حين ارتفع الاسترليني لأعلى مستوياته في 15 شهرا بعد نمو أكبر من المتوقع في الأجور ببريطانيا.

وبحسب "رويترز" قال عدة مسؤولين بمجلس الاحتياطي الفيدرالي أمس إن من المرجح أن يحتاج البنك لرفع أسعار الفائدة مجددا لكبح التضخم لكنهم أضافوا أن دورة التشديد النقدي تقترب من نهايتها.

وأدت التصريحات لتراجع الدولار إلى أدنى مستوى في شهرين أمام سلة من العملات عند 101.67 إذ خفض المتعاملون توقعاتهم بشأن حجم الزيادة الإضافية اللازمة في أسعار الفائدة.

وأصبحت توقعات حركة أسعار الفائدة الأمريكية محركا رئيسا للدولار منذ أن بدأ البنك المركزي دورة التشديد النقدي في العام الماضي.

وتركز الأسواق الآن على بيانات أسعار المستهلكين الأمريكيين المقرر صدورها غدا التي ستوضح مستوى التقدم الذي أحرزه "الفيدرالي" في حربه على التضخم الجامح.

وارتفع الاسترليني لأعلى مستوياته في 15 شهرا عند 1.2913 دولار بعدما سجل نمو الأجور في بريطانيا مستوى قياسيا جديدا مما يزيد الضغط على بنك إنجلترا لاتخاذ مزيد من إجراءات تشديد السياسة النقدية بهدف السيطرة على التضخم.

وكان الين من بين أكبر الرابحين إذ صعد نحو 0.6 في المائة لينخفض عن مستوى 141 ينا للدولار للمرة الأولى في حوالي شهر. وبلغ في أحدث معاملاته 140.455 ين للدولار.

وارتفع اليورو 0.1 في المائة إلى 1.1012 دولار في حين استقر الدولار الأسترالي عند 0.6680 دولار وتراجع الدولار النيوزيلندي 0.2 في المائة إلى 0.6198 دولار.

وصعد اليوان الصيني في المعاملات الخارجية ليبلغ 7.2055 مقابل الدولار في أحدث التعاملات بعدما تعززت المعنويات بفضل تمديد دعم البنك المركزي الصيني للقطاع العقاري المتعثر.



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