توتنهام يرفض عرض بايرن ميونيخ .. 100 مليون يورو سعرا لهاري كين

رفض توتنهام الإنجليزي عرضا ثانيا تقدم به بايرن ميونخ الألماني، لضم المهاجم الإنجليزي هاري كين الذي ينتظر انضمامه إلى صفوف السبيرز بعد غد الأربعاء لبدء الاستعدادات للموسم المقبل

وتردد أن بايرن ميونخ تقدم بعرض ثان قيمته 80 مليون يورو إضافة إلى متغيرات، لضم هاري كين الذي يستمر عقده مع توتنهام حتى 2024، وكان العرض الأول، الذي تبلغ قيمته 70 مليون يورو إضافة إلى متغيرات، قد قوبل بالرفض في يونيو الماضي.

وذكرت "ديلي ميل" أن توتنهام يرغب في الحصول على 100 مليون يورو للسماح برحيل نجمه، ويسعى بايرن ميونخ المتوج بلقب الدوري الألماني للموسم الحادي عشر على التوالي، إلى ضم مهاجم بعد أن أخفقت عناصره في تعويض رحيل البولندي روبرت ليفاندوفسكي الذي انضم إلى برشلونة الإسباني.

وذكرت "شبورت بيلد"، أن توماس توخيل المدير الفني لبايرن ميونيخ، زار هاري كين في لندن منتصف مايو الماضي، لإقناعه بالانضمام إلى البافاري هذا الصيف.