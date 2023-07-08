البرلمان التركي يقر زيادة 25% في معاشات التقاعد

وافق البرلمان التركي على زيادة مقترحة بنسبة 25 % في معاشات التقاعد اعتبارا من هذا الشهر وتغطي ستة أشهر من العام.

ووافقت لجنة التخطيط والموازنة على الاقتراح ويأتي بعد سلسلة من الزيادات الضريبية ورفع الأجور. ومن المتوقع نشر التفاصيل في الجريدة الرسمية هذا الأسبوع، حسبما ذكرت مؤسسة الإذاعة والتلفزيون التركية (تي.آر.تي) بحسب وكالة الأناضول الرسمية.