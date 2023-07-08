8 مليارات دولار صادرات كوريا الجنوبية من مستحضرات التجميل

سجلت قيمة صادرات كوريا الجنوبية من مستحضرات التجميل أكثر من 10 تريليونات وون " 8 مليارات دولار " في عام 2022، للعام الثاني على التوالي.

وقالت وزارة سلامة الغذاء والدواء إن البلاد حققت 10 تريليونات و1. 275 مليار وون في صادرات مستحضرات التجميل العام الماضي. وانخفضت القيمة بنسبة 2.2 % مقارنة بعام 2021، لكنها تجاوزت 10 تريليونات وون للعام الثاني على التوالي.

وبذلك أصبحت كوريا الجنوبية رابع أكبر دولة مصدرة لمستحضرات التجميل، بعد فرنسا والولايات المتحدة وألمانيا، مقارنة مع ترتيبها الثالث في عامي 2020 و2021، لكنها لا تزال تحتل المركز الأول في آسيا، بحسب ما أوردته وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية، اليوم السبت.

وقالت الوزارة إن انخفاض صادرات البلاد من مستحضرات التجميل يرجع أساسا إلى الانكماش الاقتصادي الناتج عن انتشار فيروس كورونا المستجد في الصين، أكبر دولة مستوردة لمستحضرات التجميل الكورية الجنوبية، وتشديد اللوائح الخاصة بمستحضرات التجميل من قبل الحكومة الصينية، وتفضيل المنتجات المحلية في الصين. وانخفضت صادرات مستحضرات التجميل الكورية إلى الصين بنسبة 26% على أساس سنوي العام الماضي.