1041 شركة صغيرة استفادت من "طموح" .. ودعم 3 بالطرح في "نمو" هذا العام

استفادت 1041 شركة صغيرة ومتوسطة من خدمات برنامج الشركات متسارعة النمو "طموح"، إذ يقدم البرنامج 30 خدمة أربعة برامج نمو عالمية.

وقالت لـ"الاقتصادية" الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت"، إن البرنامج دعم طرح ثلاث شركات في السوق الموازية "نمو" خلال العام الجاري حتى الآن، ضمن مستهدف خمس شركات للعام، ليصبح إجمالي الشركات المدعومة بالطرح منذ إطلاق البرنامج في حزيران (يونيو) 2020 نحو 12 شركة.

وأشارت الهيئة إلى أن السعودية وضعت مسارا خاصا لدعم الشركات متسارعة النمو عبر برنامج طموح، يهدف إلى تحفيز نموها من خلال منظومة متكاملة من الخدمات والبرامج تقدم عن طريق الجهات الممكنة والشركاء المحليين والدوليين.

ووفقا لـ"منشآت"، يستهدف برنامج طموح تعزيز نمو الشركات الصغيرة والمتوسطة متسارعة النمو ذات القيمة المضاعفة للاقتصاد الوطني، وتطوير قدراتها، من خلال ربطها بمقدمي الخدمات وجهات الدعم من القطاعين العام والخاص بعد إجراء عملية التشخيص لأعمالها وتحديد جوانب التطوير فيها، إضافة إلى استفادتها من عديد من الخدمات المقدمة من خلال منصة طموح.

ويستفيد من "طموح"، مسرعات الأعمال المحلية المدعومة برأس المال الاستثماري التي تستهدف الشركات التقنية الناشئة في السعودية مع خبرة عامين أو أكثر، بينما يستفيد مسرعات الأعمال العالمية المدعومة برأسمال المال الاستثماري التي تبحث عن فرص للاستثمار في الشركات التقنية الناشئة في السعودية، مع خبرة عامين أو أكثر.

ويقدم البرنامج مزايا بدعم مالي وفقا لمعايير الأداء المعتمدة لتمكين مسرعات الأعمال في المملكة، وكذلك رفع كفاءة مسرعات الأعمال وازدهار أعمالها، فضلا عن تسليط الضوء عليها والتعريف بمشاركتها في قصص النجاح والإنجازات.

ووفقا لإحصائيات صادرة من "منشآت" في كانون الأول (ديسمبر) الماضي، جرى الوصول إلى أكثر من 37 شركة ناشئة تبنت تقنيات صاعدة هي الذكاء الاصطناعي، وإنترنت الأشياء، الأمن السيبراني، وعلوم تحليل البيانات.

وتجاوز عدد المنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة في السعودية حاجز 970 ألف منشأة بنهاية الربع الثالث من 2022، في حين بلغ حجم التسهيلات الائتمانية المقدمة لها من قبل البنوك وشركات التمويل 221 مليار ريال.

وبلغ إجمالي المبالغ المصروفة في مبادرة الإقراض غير المباشر للربع الثالث 2.85 مليار ريال استفاد منها 2500 منشأة، مع بلوغ نسبة نمو مبالغ التمويل 29 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من 2021.