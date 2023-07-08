المرأة السعودية تشكل 41 % من المناصب العليا والمتوسطة في قطاع الأعمال

استعرضت الدكتورة إيمان المطيري نائب وزير التجارة الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للتنافسية، جهود المملكة في تمكين وتعزيز مشاركة المرأة في التنمية الاقتصادية في المملكة، وذلك خلال مشاركتها في فعالية "التمثيل المتكافئ والشامل للمرأة في أنظمة صنع القرار"، التي نظمتها البعثة الدائمة للمملكة لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في جنيف.

وتأتي الفعالية بالشراكة مع "لجنة القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (CEDAW)"، برعاية مشتركة مع البعثتين الدائمة لمملكة الدنمارك ونيجيريا الاتحادية لدى الأمم المتحدة، وذلك على هامش أعمال الدورة الـ(53) لمجلس حقوق الإنسان.

وأشارت المطيري أمام سفراء وممثلي البعثات الدائمة في جنيف وممثلي منظمات الأمم المتحدة إلى أن رؤية السعودية 2030 أطرت مسيرة التحول الاقتصادي التي تتبناها حكومة المملكة، وفقا لتوجيهات الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، التي من أولوياتها زيادة وتعزيز مشاركة المرأة في جميع المجالات وعلى جميع المستويات في المملكة.

وشارك في الفعالية نيكول أميلين عضو لجنة القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (CEDAW)، وتاين مورش سميث سفيرة فوق العادة والمندوب الدائم لمملكة النرويج في جنيف، وإستر إيجوبامين مشيليا نائب رئيس لجنة القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (CEDAW)، وكريستين عرب ممثل هيئة الأمم المتحدة للمرأة، وأدار جلسة النقاش لمى غزاوي عضو مجلس هيئة حقوق الإنسان في المملكة.

وبينت الدكتورة المطيري، أن المرأة السعودية في صميم مسيرة التحول في البلاد، وأن مشاركتها في التنمية أحد مستهدفات رؤية السعودية 2030، التي تهدف إلى تعزيز النمو الاقتصادي المستدام، مشيرة إلى أن المملكة وضعت عددا من المبادرات الداعمة للسياسات المتعلقة بالمرأة، التي أسهمت في وصول السعوديات لمناصب عليا بمراتب وزارية وممتازة وسفراء، إضافة إلى عضوية مجلس الشورى.

وأوضحت أن المرأة في المملكة في العام الماضي شكلت 41 في المائة من أصحاب المناصب العليا والمتوسطة في قطاع الأعمال، وتم تسجيل أكثر من تسعة آلاف قيادية سعودية في المنصة الوطنية للقياديات السعوديات "قياديات"، بهدف تسهيل الوصول السريع إليهن، وتوثيق قصص نجاح المرأة السعودية.

وختمت معاليها بأن المملكة تعمل على زيادة معدل النجاح المحقق في الفترة الماضية، إلى جانب المضي في معالجة التحديات، خاصة أنه صدر عدد من التشريعات والإجراءات، بهدف دعم المرأة في بيئة الأعمال في مختلف المجالات، ومن أبرزها المساواة في الأجور، وإجراءات حماية، وتوفير خدمات رعاية الأطفال، وإطلاق برنامج "وصول"، الذي تتحمل بموجبه الحكومة 80 في المائة من تكلفة تنقلات العاملات، إلى جانب التعاون المستمر مع المنظمات الدولية في مجال تمكين المرأة وحقوق الإنسان.

يشار إلى أن معاليها التقت في وقت سابق عضو لجنة (CEDAW) الرئيس السابق لها نيكول أميلين، بحضور المندوب الدائم للمملكة لدى الأمم المتحدة في جنيف السفير عبدالمحسن بن ماجد بن خثيلة.

واستعرض اللقاء آفاق التعاون بين المملكة ولجنة (CEDAW)، وتأكيد أهمية التواصل الفعال بين الجانبين، إضافة إلى مناقشة أبرز التطورات والإصلاحات التي حققتها التشريعات المتعلقة بحقوق الإنسان عموما في المملكة، إلى جانب تناول مبادرات رؤية السعودية 2030 المتعلقة بتعزيز مشاركة المرأة في التنمية.