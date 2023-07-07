380 ألف طن طلبات لأحواض بناء السفن الكورية .. 14 % من الإجمالي العالمي

ظلت شركات بناء السفن الكورية متأخرة بشكل كبير عن منافساتها الشركات الصينية، من حيث طلبات البناء العالمية الجديدة، لتحتل المرتبة الثانية على مستوى العالم في يونيو.

وحصلت أحواض بناء السفن المحلية الشهر الماضي على طلبات جديدة تبلغ 380 ألف طن إجمالي تعويضي CGTs، وهو ما يمثل 14 في المائة من الإجمالي العالمي البالغ 2.76 مليون طن إجمالي تعويضي.

ووفقا لبيانات "كلاركسون ريسيرش سيرفيسز" لأبحاث السوق، كان الإجمالي العالمي أو ما يبلغ 95 سفينة أقل بنسبة 49 في المائة، مقارنة بالعام الماضي.

وتفوقت شركات بناء السفن الصينية على نظيراتها الكورية، حيث حصلت على طلبات تبلغ 2.20 مليون CGTs، أو 80 في المائة من الإجمالي.

في الشهر الماضي، فازت شركات بناء السفن في كوريا الجنوبية بطلبات بناء عشر سفن، مقارنة بـ 71 سفينة فازت بها الشركات الصينية، وفقا لوكالة الأنباء الكورية "يونهاب".

وقال مراقبو الصناعة إن شركات بناء السفن الصينية ظلت تتلقى مزيدا من الطلبات، حيث حصلت الشركات الكورية الجنوبية بالفعل على طلبات كافية لتستمر في العمل لمدة ثلاثة أعوام قادمة.

وأظهرت البيانات أيضا أن الطلبات العالمية المتراكمة وصلت إلى 114.51 مليون طن إجمالي تعويضي في نهاية يونيو، بزيادة 70 ألف طن إجمالي تعويضي عن الشهر السابق له.

وبلغت الطلبات المتراكمة، التي حصلت عليها الشركات الكورية 38.80 مليون طن إجمالي تعويضي، أو 34 في المائة من الإجمالي العالمي، بينما بلغت حصة الشركات الصينية 53.15 مليون طن إجمالي تعويضي بنسبة 46 في المائة.

واستقر مؤشر أسعار كلاركسون لأسعار البناء الجديدة، وهو مقياس لتغير الأسعار في السفن المبنية حديثا، عند 170.91 نقطة في يونيو بزيادة 9.38 نقاط عن العام السابق.

وفي سياق متصل، عاد الحساب الجاري لكوريا إلى تحقيق فائض في أيار (مايو) الماضي على خلفية الفائض التجاري وزيادة مدفوعات الأرباح من الخارج، وفقا لما أظهرته بيانات البنك المركزي أمس.

وبلغ فائض الحساب الجاري للبلاد 1.93 مليار دولار أمريكي في أيار متأرجحا من عجز قدره 790 مليون دولار في الشهر السابق له، وفقا للبيانات الأولية الصادرة من البنك المركزي.

وجاء فائض مايو في الوقت الذي سجلت فيه البلاد فائضا تجاريا وتقلص عجز حساب الخدمات.

وأظهرت البيانات أن حساب الدخل الأولي، الذي يتتبع أجور العمال الأجانب وتوزيعات الأرباح من الخارج، سجل أيضا فائضا.

ووفقا للبيانات، سجلت البلاد فائضا في حساب السلع بلغ 1.82 مليار دولار في أيار (مايو) بعد فائض قدره 580 مليون دولار في أبريل الماضي. وفي يناير الماضي، عانت البلاد عجزا قياسيا قدره 4.21 مليار دولار وسط انخفاض ممتد في الشحنات الصادرة.