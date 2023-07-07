بعد غرامة بمليار دولار .. أسهم «علي بابا» تقفز 3.4 % في بورصة هونج كونج

ارتفعت أمس أسهم علي بابا 3.44 في المائة في بورصة هونج كونج بعد فرض السلطات الصينية غرامة على المجموعة، حيث قال محللون إن المستثمرين يرون في العقوبة مؤشرا إلى انتهاء الحملة.

وبحسب "الفرنسية"، أعلنت السلطات الصينية أمس فرض غرامة بنحو مليار دولار على "آنت جروب" العملاقة للتكنولوجيا المالية لارتكابها "أفعالا غير قانونية"، وغرامة قدرها 415 مليون دولار على شركة تابعة لمجموعة "تينسنت" المنافسة لها.

تدير "آنت جروب" منصة "علي باي" للمدفوعات الرقمية الأكبر في العالم، التي تضم مئات ملايين المستخدمين شهريا في الصين وخارجها.

والمجموعة أحد أبرز أهداف حملة رقابة شاملة على قطاع التكنولوجيا في الصين.

وقالت لجنة تنظيم السوق المالية الصينية في بيان "في ضوء الأنشطة غير القانونية وغير النظامية، التي قامت بها مجموعة آنت والشركات التابعة لها في الأعوام السابقة.. تم تغريم (الشركات) 7.123 مليار يوان" أي نحو 984 مليون دولار أمريكي.

وأضافت أن العقوبة "شملت مصادرة الدخل غير المشروع" وإحالته على البنك المركزي. وأوضحت اللجنة في بيانها أنه "في الوقت الحالي، تم تصحيح معظم المشكلات المعلقة في الأنشطة المالية لمؤسسات المنصة".

وقالت "آنت جروب" في بيان إنها "ستمتثل لشروط الغرامة بكل جدية وإخلاص وستواصل تعزيز حوكمة الامتثال".

وفي ملف منفصل، قال البنك المركزي إنه فرض غرامة على "تينباي"، وهي شركة للدفع عبر الإنترنت تديرها مجموعة "تينسنت"، بقيمة إجمالية قدرها ثلاثة مليارات يوان (415 مليون دولار).

وقال البنك المركزي إن العقوبة تشمل مصادرة أكثر من 550 مليون يوان من الدخل غير المشروع.

في بيان وجهه إلى بورصة هونج كونج أمس، قال رئيس "تينسنت" بوني ما إنه نظرا لأن "تينباي" نفذت إرشادات محددة بشأن "التصحيح"، فإن قرار الجمعة "ليس له أي تأثير سلبي مادي في العمليات والوضع المالي للمجموعة ككل".