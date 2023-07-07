الأسهم السعودية في مواجهة ضغوط بيعية حادة .. لم تتجاوز منطقة المقاومة بفارق كبير

ارتفعت الأسهم السعودية لتصل إلى أعلى مستوياتها منذ تشرين الأول (أكتوبر) لتغلق عند 11597 نقطة رابحة 139 نقطة بنحو 1.2 في المائة.

بينما مؤشر "إم تي 30"، الذي يقيس أداء الأسهم القيادية، ارتفع 12 نقطة بنحو 0.8 في المائة ليغلق عند 1522 نقطة.

استطاعت السوق التغلب على الضغوط البيعية خلال الأسبوع، لكن لم تتجاوز منطقة المقاومة بفارق كبير، ما يبقى تحديا على السوق في الحفاظ على مستوياتها الحالية في الأسبوع المقبل، وستواجه السوق دعما عند 11450 نقطة، إذ إن التداول دونها سيعرض السوق لضغوط بيعية أشد حدة.

الأداء العام للسوق

افتتح المؤشر العام الأسبوع عند 11491 نقطة، حيث كانت أعلى نقطة عند 11637 نقطة رابحا 1.56 في المائة. وفي نهاية الأسبوع أغلق عند 11597 نقطة رابحا 139 نقطة بنحو 1.2 في المائة.

وارتفعت السيولة 17 في المائة بواقع 5.1 مليار ريال، لتصل إلى 34 مليار ريال، بينما تراجعت الأسهم المتداولة 10 في المائة بنحو 146 مليون إلى 1.3 مليار سهم متداول. أما الصفقات فزادت 206 آلاف صفقة لتصل إلى 2.3 مليون صفقة بـ10 في المائة.

أداء القطاعاتتراجعت أربعة قطاعات مقابل ارتفعت البقية، حيث تصدر المتراجعة الإعلام والترفيه بنحو 3.5 في المائة، ثم الخدمات الاستهلاكية بـ0.77 في المائة، وحل ثالثا الصناديق العقارية المتداولة 0.41 في المائة.

بينما تصدر المرتفعة الخدمات التجارية والمهنية بـ8.7 في المائة، ثم الأدوية بنحو 8.4 في المائة، وحل ثالثا المرافق العامة 7.6 في المائة.

أداء الأسهم

تصدر الأسهم الأكثر ارتفاعا ميدغلف للتأمين بنحو 30 في المائة ليبلغ 13.10 ريال، يليه الكيميائية بـ17.2 في المائة ليصل إلى 4.23 ريال، وحل ثالثا سهم جمجوم فارما 17 في المائة حيث أغلق عند 115.20 ريال. في المقابل، تصدر الأسهم الأكثر انخفاضا "مجموعة الحكير" بواقع 8.3 في المائة ليغلق عند 2.44 ريال، يليه بن داود بـ6.4 في المائة إلى 7.02 ريال، وحل ثالثا سهم الوطنية للتعليم بـ6 في المائة إلى 109.80 ريال.

وحدة التقارير الاقتصادية